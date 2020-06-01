ПФР перечислил первые 146 млрд рублей выплат на детей от 3 до 16 лет

Более десяти миллионов семей уже получили пособия на детей от трёх до шестнадцати лет в размере десяти тысяч рублей. Пенсионный фонд России сегодня перечислил выплаты на общую сумму 146 миллиардов рублей.

— Средства направлены 10,2 миллиона семей на 14,6 миллиона детей — то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 миллиардов рублей, — уточнила пресс-служба ПФР.