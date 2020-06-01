ОНФ запустил всероссийскую акцию "Дети говорят!"

Высказывания маленьких философов в День защиты детей можно услышать в метрополитенах, аэропортах и наземном общественном транспорте в 16 российских регионах. В столице детские рассуждения транслируются в метро и на Московских центральных диаметрах.

— Подобные мероприятия помогают нам быть добрее. Пассажиры отвлекутся от обыденных мыслей, улыбнутся, покрепче возьмут своих детей за руку, обнимутся, — комментирует руководитель департамента развития общественных инициатив исполкома ОНФ Елена Мильто.

В акции принимают участие дети от трёх до двенадцати лет. Среди них — победители и финалисты шоу "Голос. Дети", маленькая модель Анастасия Князева, дети как известных российских артистов, так и обычных российских семей, а также особенные малыши — подопечные московского благотворительного фонда.

Акция проводится совместно с благотворительным фондом "Подари солнечный свет" и Общероссийским объединением пассажиров.