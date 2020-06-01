Полиция составила фоторобот грабителей, напавших на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске составили фотороботы троих преступников, которые совершили нападение на инкассаторов и забрали у них более двух миллионов рублей.
Согласно описанию, первый подозреваемый — мужчина 30–35 лет, его рост около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с европейским типом лица, короткими тёмно-русыми волосами и залысиной на макушке по бокам.
Второй мужчина был тоже на вид 30–35 лет, его рост 170–175 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и спортивной стрижкой. Особые приметы: на шее цепь из металла жёлтого цвета широкого плетения "бисмарк". Впалые глаза и впалые скулы, нос широкий, картошкой, смещён в левую сторону.
Третий подозреваемый — мужчина 27–30 лет, его рост 180–185 сантиметров. Преступник плотного телосложения. У него выпирающие скулы и широкие брови.
Напомним, 30 мая на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись с деньгами, предположительно, на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover. Злоумышленники сумели завладеть суммой около 2,3 миллиона рублей. Инкассаторы получили тяжёлые ранения, но выжили. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.