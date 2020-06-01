Полиция составила фоторобот грабителей, напавших на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске составили фотороботы троих преступников, которые совершили нападение на инкассаторов и забрали у них более двух миллионов рублей.

Согласно описанию, первый подозреваемый — мужчина 30–35 лет, его рост около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с европейским типом лица, короткими тёмно-русыми волосами и залысиной на макушке по бокам.

Второй мужчина был тоже на вид 30–35 лет, его рост 170–175 сантиметров. Он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и спортивной стрижкой. Особые приметы: на шее цепь из металла жёлтого цвета широкого плетения "бисмарк". Впалые глаза и впалые скулы, нос широкий, картошкой, смещён в левую сторону.

Третий подозреваемый — мужчина 27–30 лет, его рост 180–185 сантиметров. Преступник плотного телосложения. У него выпирающие скулы и широкие брови.