Всех сотрудников — на обследование. Обнародованы правила работы гостиниц во время эпидемии

Если в гостинице находится сотрудник или постоялец с высокой температурой и признаками ОРВИ, его следует изолировать и сообщить медикам. Также нужно определить ответственное лицо, которое будет принимать меры в таких случаях и проведёт противоэпидемическое расследование. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в гостиницах.
Согласно документу, в гостиницах необходимо обеспечить безопасное расстояние между людьми в полтора-два метра и не допускать скопления большого количества постояльцев при регистрации. Если есть такая возможность, нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.
Все сотрудники, которых допускают к работе, должны сдать тесты на коронавирус в лабораторных условиях. Если они возвращаются из неблагополучных по коронавирусу стран или регионов, им нужно не менее 14 дней следить за своим здоровьем перед выходом на работу.
Ранее Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Из новой редакции документа убрали пункт о максимальной площади заведений.