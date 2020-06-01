Всех сотрудников — на обследование. Обнародованы правила работы гостиниц во время эпидемии

Если в гостинице находится сотрудник или постоялец с высокой температурой и признаками ОРВИ, его следует изолировать и сообщить медикам. Также нужно определить ответственное лицо, которое будет принимать меры в таких случаях и проведёт противоэпидемическое расследование. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в гостиницах.

Согласно документу, в гостиницах необходимо обеспечить безопасное расстояние между людьми в полтора-два метра и не допускать скопления большого количества постояльцев при регистрации. Если есть такая возможность, нужно установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.

Все сотрудники, которых допускают к работе, должны сдать тесты на коронавирус в лабораторных условиях. Если они возвращаются из неблагополучных по коронавирусу стран или регионов, им нужно не менее 14 дней следить за своим здоровьем перед выходом на работу.