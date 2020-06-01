Путин напомнил, что день общероссийского голосования должен стать выходным

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего совещания напомнил, что день общероссийского голосования по поправкам в конституцию должен стать выходным.
— Экономить на этом не надо. Один из побудительных мотивов проведения голосования в день Парада Победы — это экономия средств, поскольку это тоже выходной день. Но на этом точно экономить не будем, — сказал президент.
Также на совещании Владимир Путин призвал "не смешивать" два события: Парад Победы 24 июня и голосование по изменениям в конституцию. А глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, по её мнению, 1 июля было бы оптимальной датой для проведения голосования.