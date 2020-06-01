НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин напомнил, что день общероссийского голосования должен стать выходным

Он призвал не экономить на этом масштабном мероприятии.

131
Post cover

Фото © Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего совещания напомнил, что день общероссийского голосования по поправкам в конституцию должен стать выходным.

— Экономить на этом не надо. Один из побудительных мотивов проведения голосования в день Парада Победы — это экономия средств, поскольку это тоже выходной день. Но на этом точно экономить не будем, — сказал президент.

Также на совещании Владимир Путин призвал "не смешивать" два события: Парад Победы 24 июня и голосование по изменениям в конституцию. А глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что, по её мнению, 1 июля было бы оптимальной датой для проведения голосования.

Выбор редакции

Loading...