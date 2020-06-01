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Памфилова пообещала одноразовые ручки каждому участнику голосования по конституции

Также все члены избиркомов заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.

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Элла Памфилова. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Каждого участника общенационального голосования по поправкам в Конституцию РФ обеспечат не только масками и перчатками, но и одноразовыми ручками. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Все участники голосования будут обеспечены — мы за это отвечаем, мы это гарантируем — всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками. И даже всех обеспечим одноразовыми ручками, — заверила Памфилова.

Всех членов избирательных комиссий заранее проверят на наличие коронавируса. Чтобы минимизировать контакты, потоки входящих и выходящих из зданий будут разведены.

Как ранее сообщал Лайф, общенациональное голосование по конституции планировалось провести 22 апреля 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса его пришлось отложить. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что некоторые предлагаемые изменения уже воплощаются в жизнь.

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