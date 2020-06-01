Памфилова пообещала одноразовые ручки каждому участнику голосования по конституции

Каждого участника общенационального голосования по поправкам в Конституцию РФ обеспечат не только масками и перчатками, но и одноразовыми ручками. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

— Все участники голосования будут обеспечены — мы за это отвечаем, мы это гарантируем — всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками. И даже всех обеспечим одноразовыми ручками, — заверила Памфилова.

Всех членов избирательных комиссий заранее проверят на наличие коронавируса. Чтобы минимизировать контакты, потоки входящих и выходящих из зданий будут разведены.