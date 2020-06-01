Путин — о голосовании по конституции 1 июля: Дату можно считать согласованной

— Действительно, 1 июля смотрится как день для голосования вполне подходящий. Потому что с юридической точки зрения эта дата является безупречной, — отметил глава государства. — Если голосование 1 июля не будет мешать школьникам сдавать ЕГЭ, то эту дату можно считать согласованной.

Президент при этом спросил у министра просвещения, не помешает ли голосование 1 июля проведению ЕГЭ. На что Сергей Кравцов сказал, что не помешает. Главный санитарный врач РФ Анна Попова тоже дала добро: сейчас темпы прироста заболевших коронавирусом снизились уже в 13 раз, а месяц позволит достичь оптимальных показателей. По её словам, до 1 июля ещё четыре недели — это два инкубационных периода.