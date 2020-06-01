Путин — об идее провести голосование по конституции в день парада: Не надо ничего смешивать

Голосование за поправки в конституцию неправильно проводить в один день с Парадом Победы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на рабочем совещании, посвящённом основному закону страны.

— Была даже идея провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны, — сказал президент.

Также он отметил, что перед голосованием нужно выдержать период в 30 дней на решение технических и иных вопросов.

Ранее Лайф сообщал, что на шесть процентов по сравнению с мартом этого года выросло число россиян, которые знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ — теперь их 93%.