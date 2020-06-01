ЦИК отказался от идеи голосования по поправкам в Конституцию РФ через почту

Центральная избирательная комиссия РФ отказалась от идеи удалённого — через почту — голосования по поправкам в конституцию. Об этом сегодня во время онлайн-совещания с главой государства заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Голосование по почте мы проводить не будем, поскольку наши процедуры и наша технология "Мобильный избиратель" это полностью поглощают, — сказала Памфилова.

Среди прочих причин такого решения она назвала невозможность обеспечить санитарную безопасность граждан, а также общественный контроль при голосовании по почте. Кроме того, Памфилова добавила, что россияне этот вид голосования не поддержали.