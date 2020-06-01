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ЦИК отказался от идеи голосования по поправкам в Конституцию РФ через почту

Датой начала общероссийского голосования назначено 1 июля.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Центральная избирательная комиссия РФ отказалась от идеи удалённого — через почту — голосования по поправкам в конституцию. Об этом сегодня во время онлайн-совещания с главой государства заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Голосование по почте мы проводить не будем, поскольку наши процедуры и наша технология "Мобильный избиратель" это полностью поглощают, — сказала Памфилова.

Среди прочих причин такого решения она назвала невозможность обеспечить санитарную безопасность граждан, а также общественный контроль при голосовании по почте. Кроме того, Памфилова добавила, что россияне этот вид голосования не поддержали.

В ходе того же совещания президент РФ Владимир Путин по рекомендациям Эллы Памфиловой назначил общероссийское голосование по поправкам в конституцию на 1 июля и напомнил, что день голосования должен стать в России выходным.

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