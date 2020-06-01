1 июля объявят выходным днём

1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом РИА "Новости" рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон Павел Крашенинников.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. При этом оно пройдёт очно - от идеи провести его по почте ЦИК отказался.