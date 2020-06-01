Милонов предложил выплачивать одиноким отцам пособие на домработниц

Пособие для домохозяек можно выплачивать и одиноким мужчинам, чтобы они могли нанять домработниц. Такую идею предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, пособие могли бы получать мужчины, доход которых меньше двух прожиточных минимумов на каждого ребёнка.

— Если одинокий мужчина воспитывает детей и у него доход не позволяет обеспечить должный уровень финансирования, конечно, нужно выплачивать. Единственное, если мужчина получает больше 200 тысяч рублей, то, наверное, вряд ли, — сказал Милонов в интервью Ura.ru.

По мнению депутата, пособие даст возможность одиноким отцам оплачивать работу нянь.