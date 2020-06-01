"Не понимаем, куда обратиться". Москвичи-молодожёны устали требовать отмены штрафов за "прогулку" на балконе

Молодожёны из Москвы Александр Валигурский и Светлана Бальчевская продолжают оставаться в статусе нарушителей карантина после прогулки по собственному балкону. Об этом Лайфу рассказала сама Светлана. Она пояснила, что, несмотря на все обещания властей, часть штрафов до сих пор не отменена. Притом невозможно понять, какие штрафы оспаривать, ведь доказательств нарушений никто не предоставляет. А сами супруги уверяют: всё время находились дома.

— На данный момент у нас осталось пять штрафов на 20 тысяч рублей. Как сказали в СМИ, что у них (у Главконтроля. — Прим. ред.) есть неоспоримые доказательства нашей вины, которые нам никто не предъявляет. Из Главного контроля с нами никто не связывался, просто в один момент пришли СМС на телефон, что сняты [часть штрафов]. Причём непонятно, за какой именно штраф. Мы опять написали жалобы в Главконтроль на оставшиеся штрафы и как могли отправили иски в суды электронно, — рассказала "нарушительница".

Светлана пояснила, что её супругу оставили самый первый штраф от 30 апреля, хотя он заболел 29 числа и даже не мог подняться с кровати. Ему отменили лишь штраф за неустановку программы социального мониторинга на смартфон. Также у мужа имеется штраф за то, что он якобы покинул свой дом во время карантина. У самой Светланы до сих пор остаётся четыре штрафа: за неустановку программы "Социальный мониторинг" и три — за то, что куда-то выходила.

— Мы сами уже не понимаем, куда обратиться. 20 тысяч платить не хочется, я без работы вообще. И хотелось бы увидеть действительно доказательства, мы же знаем, что не выходили. Хотя бы предоставили что-то, есть же камеры на подъезде, — возмущается москвичка.

Светлана добавила, что на данный момент они с супругом уже полностью здоровы и по постановлениям их самоизоляция закончилась. Однако муж до сих пор не может получить выписку из больницы, хотя все его тесты отрицательные. Сама же Светлана с 26 мая официально вышла с больничного.

Ранее Лайф рассказывал, что московские молодожёны получили штрафы за выход на балкон, сумма которых составила 44 тысячи рублей. После того как семья пожаловалась на эти решения, штрафы обещали отменить, но перед этим пришли новые квитанции по факту нарушений. В Главном контрольном управлении города Москвы сообщили, что провели всестороннюю проверку и отменили часть штрафов, но часть нарушений якобы нашла подтверждение, а потому взыскания оставили в силе.