Суд вынес приговор квартирному вору, обокравшему мать Ольги Бузовой

Суд Петроградского района Санкт-Петербурга признал виновным 37-летнего уроженца Белоруссии с московской пропиской Владимира Жаворонка в совершении нескольких краж в особо крупном размере, совершённых с проникновением в чужое жилище. Одной из его жертв летом 2018 года стала мама Ольги Бузовой, сообщает газета "Петербургский дневник".

Лайф рассказывал, что преступник украл из "звёздной" квартиры на набережной реки Карповки деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

— С учётом позиции государственного обвинителя, суд признал Жаворонка виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии общего режима, — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.