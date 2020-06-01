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Суд вынес приговор квартирному вору, обокравшему мать Ольги Бузовой

Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму свыше шести миллионов рублей. За это он пять лет отсидит в колонии общего режима.

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Ольга Бузова с мамой Ириной. Фото © Instagram / buzova86

Суд Петроградского района Санкт-Петербурга признал виновным 37-летнего уроженца Белоруссии с московской пропиской Владимира Жаворонка в совершении нескольких краж в особо крупном размере, совершённых с проникновением в чужое жилище. Одной из его жертв летом 2018 года стала мама Ольги Бузовой, сообщает газета "Петербургский дневник".

Лайф рассказывал, что преступник украл из "звёздной" квартиры на набережной реки Карповки деньги и ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила шесть миллионов рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя, суд признал Жаворонка виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет колонии общего режима, — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Лайф рассказывал, как дом игрока "Манчестер Сити" ограбили на полмиллиона фунтов. Воры унесли наличные, часы, ювелирные украшения и футболки из личной коллекции игрока.

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