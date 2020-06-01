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Коронавирус обрушил в России продажи ювелирных изделий

Эксперты считают логичным отказ покупателей от необдуманных трат на фоне кризиса.

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Фото © Pixabay

За минувшие три месяца продажи ювелирных украшений в России упали на 50% по сравнению с прошлогодними показателями. По данным компании "Такском", всего с начала года объёмы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%.

Геммолог Анастасия Кокурина считает, что отечественный рынок драгоценных камней и металлов переполнен производителями низкопробной продукции. Качественный товар, по её мнению, можно найти в маленьких мастерских.

Когда наступает кризис, клиент начинает более пристально присматриваться к товару, который он покупает. Человек выбирает качественные модели, пусть и более дорогие. Этим можно объяснить обвал в продажах крупных брендов, — сказала Кокурина изданию NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что основной пик продаж антидепрессантов и успокоительных в России пришёлся на март, когда страны начали активно устанавливать ограничения в связи с коронавирусом, в том числе закрывать границы и замораживать целые сегменты бизнеса.

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