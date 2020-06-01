В России откроются рестораны McDonald’s повышенной безопасности

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's разработала концепцию заведения повышенной безопасности в условиях пандемии коронавируса. Данная концепция будет испытана в одном из ресторанов сети в Москве на Арбате, как только в столице будут сняты ограничения на работу предприятий общепита, сообщили в компании McDonald's.

— Компания представила концепт нового предприятия быстрого обслуживания, где дополнительные меры безопасности включают выдачу заказов только за стол с соблюдением безопасной дистанции, установку пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук при входе, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители сети быстрого питания, соблюдение безопасной дистанции между людьми будет достигаться путём контроля количества посетителей ресторана. В зависимости от размера и конфигурации помещения число людей внутри заведения будет отличаться. Следить за тем, чтобы зал ресторана не оказался переполнен, будет специальный сотрудник на входе. Также на входе в ресторан всем посетителям предложат продезинфицировать руки на специальной станции.