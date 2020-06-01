Григорий Гладков: Задача взрослых — сделать детей счастливыми

Задача каждого взрослого — сделать детей счастливыми. Это отметил композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Гладков, выступая в рамках проекта "Подари искусство #онлайн". Его проводит Детский музыкальный театр юного актёра при поддержке Общественной палаты РФ.

Композитор считает, что День защиты детей нужен не только для подрастающего поколения, но и для взрослых. Ведь каждый совершеннолетний должен сохранить в душе ребёнка.

— Сегодня день рождения детства. День защиты детей. И он защищает не только детей, но и взрослых, таких как я. Чтобы сохранить детство в душе каждого взрослого человека. Ну а задача взрослых — сделать детей счастливыми, — сказал Гладков.

В рамках проекта он вместе со своей дочерью Александрой Гладковой исполнил свои популярные детские песни. Так, прозвучали композиции из мультфильмов, которые так хорошо известны российскому зрителю: "Пластилиновая ворона", "Кубик", "Про Веру и Анфису" и другие.