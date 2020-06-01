Ритуальщики поместили трезвенника с советского плаката на рекламу надгробия

В Ростове-на-Дону ритуальное агентство поместило трезвенника с советского плаката на рекламу надгробных памятников. В компании Blackstone объяснили выбор такого известного портрета желанием избежать "угнетающего момента".
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— Мы в рекламе стараемся отходить от каких-то изображений, например, знаменитостей, и давать нейтральную рекламу, чтобы она людям понравилась, не отталкивала и не было угнетающего такого момента, — заявили ритуальщики "Подъёму".
Задумка авторов рекламы сработала. Пользователей соцсетей рассмешило надгробие трезвенника. Комментаторы обратили внимание на продолжительность его жизни — с 01.02.1902 по 03.04.1998. Они пошутили, что герой долго протянул благодаря отказу от пьянства.
Ранее Лайф писал о Екатерине Колбасиной из Екатеринбурга, которая неожиданно обнаружила своё фото на могильном портрете в рекламе надгробий. Девушка обратилась в суд для возмещения морального ущерба и выиграла.