Ритуальщики поместили трезвенника с советского плаката на рекламу надгробия

В Ростове-на-Дону ритуальное агентство поместило трезвенника с советского плаката на рекламу надгробных памятников. В компании Blackstone объяснили выбор такого известного портрета желанием избежать "угнетающего момента".

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— Мы в рекламе стараемся отходить от каких-то изображений, например, знаменитостей, и давать нейтральную рекламу, чтобы она людям понравилась, не отталкивала и не было угнетающего такого момента, — заявили ритуальщики "Подъёму".

Задумка авторов рекламы сработала. Пользователей соцсетей рассмешило надгробие трезвенника. Комментаторы обратили внимание на продолжительность его жизни — с 01.02.1902 по 03.04.1998. Они пошутили, что герой долго протянул благодаря отказу от пьянства.