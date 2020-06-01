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Россияне смогут проголосовать по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля

По словам депутата Крашенинникова, президент России это предложение поддержал.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Начать голосовать по вопросу внесения поправок в конституцию россияне смогут уже 25 июня. Хотя главным днём общероссийского голосования объявлено 1 июля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Будет проходить получается с 25-го [июня] по первое [июля]. Считать [голоса] будут первого [июля], — сказал Крашенинников РИА "Новости".

Отметим, ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным провести общероссийское голосование по поправкам в конституцию в течение шести дней до основной объявленной даты предлагала и глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в конституцию из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. Новой датой общероссийского голосования назначено 1 июля. Этот день объявлен выходным.

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