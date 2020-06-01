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Регион
Опубликовано 1 июня 2020, 17:56

"Предлагаем реформирование". Кузнецова пожаловалась Путину на работу органов опеки

Фото © Facebook / Anna Kuznetsova

Фото © Facebook / Anna Kuznetsova

По словам омбудсмена, на проблемы указывают и прокурорские проверки.

Число жалоб на органы опеки в России выросло на 23%. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

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На 23% выросло число обращений с жалобами на работу этих структур [органов опеки]. Наши проверки, мониторинг, который мы провели в регионах, подтверждают системные сбои в работе этой структуры, — рассказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что и прокурорские проверки, и работа следственных органов также доказывают системные сбои в работе структуры. По её словам, не нужно ограничиваться точечными мерами фрагментарного характера. Система требует более кардинальных изменений.

Мы предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства, — уточнила омбудсмен.

В ходе этой же конференции президент России пообщался по видеосвязи с многодетными семьями и подчеркнул, что неслучайно при обсуждении изменений в конституцию самыми многочисленными стали поправки, касающиеся семьи.

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Сусанна Витвинская
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