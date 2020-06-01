"Любимое место моего сына, когда мы играем в прятки"
Фото © Reddit / GarbageDumpOfAssholz
"Моя дочь ненавидит яркий свет, и вот недавно она подарила мне рисунок с ней, кричащей на солнце"
"Моя племянница сегодня обнаружила кошачью дверь"
Фото © Reddit / xAmericanNightmarex
"Восьмибитный ребёнок"
Фото © Reddit / Falls_Up
"Первое знакомство сына с природой. Моё любимое фото"
Фото © Reddit / Mr_Summerbird
"Сын впервые встретил собаку моего папы"
Фото © Joy2Joy
"Сына пригласили на вечеринку, где будут обучать "супергеройским движениям"/джиу-джитсу. Он воспринял всё очень серьёзно"
Фото © Reddit / nallette
"Наша собака написала на новый диван. Шестилетняя дочь задокументировала это событие, включая мою реакцию"
Фото © Reddit / migueljuan
"На фотографии — 13-летняя девочка в её естественной среде обитания. После того как мы сказали нашей дочери переодеться в подобающую одежду, она хлопнула дверью так сильно, что застряла там. Вот её попытка побега. Наша собака очень заинтересована"
Фото © Reddit / bluemavis
"Мой сын — моё тотемное животное"
Фото © C-SPANdex
"У моего шестилетнего сына сегодня были первые школьные танцы. Его поймали за тем, что он дарил розы разным девочкам"
Фото © NoraRose_86
"Моя дочь пытается прятаться, когда ей нужно быть в кровати"
Фото © Damian411
"Сегодня трёхлетний сын моей подруги пришёл в детский садик в таком виде"
Фото © Beastman99
"Моя дочь отлично выразила свой внутренний мир с помощью костюма"
"Моя дочь думала, что это она на фотографии. Бонус: мой сын на заднем плане"
Фото © Reddit / Trampolice
WOW-funny
15 детей, которые не подозревают о том, насколько они смешные
сегодня в 13:49
"Пожалуйста, не надо". Западные СМИ в шоке от маникюра, на котором в России пожарили "шашлык"
сегодня в 11:51
Кудахтанье вместо лекции: студент забыл выключить звук во время онлайн-занятия и прославился в Twitter
сегодня в 09:30