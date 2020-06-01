15 детей, которые не подозревают о том, насколько они смешные

"Любимое место моего сына, когда мы играем в прятки"

Фото © Reddit / GarbageDumpOfAssholz

"Моя дочь ненавидит яркий свет, и вот недавно она подарила мне рисунок с ней, кричащей на солнце"

Фото © Reddit / hoodliner987

"Моя племянница сегодня обнаружила кошачью дверь"

Фото © Reddit / xAmericanNightmarex

"Восьмибитный ребёнок"

Фото © Reddit / Falls_Up

"Первое знакомство сына с природой. Моё любимое фото"

Фото © Reddit / Mr_Summerbird

"Сын впервые встретил собаку моего папы"

Фото © Joy2Joy

"Сына пригласили на вечеринку, где будут обучать "супергеройским движениям"/джиу-джитсу. Он воспринял всё очень серьёзно"

Фото © Reddit / nallette

"Наша собака написала на новый диван. Шестилетняя дочь задокументировала это событие, включая мою реакцию"

Фото © Reddit / migueljuan

"На фотографии — 13-летняя девочка в её естественной среде обитания. После того как мы сказали нашей дочери переодеться в подобающую одежду, она хлопнула дверью так сильно, что застряла там. Вот её попытка побега. Наша собака очень заинтересована"

Фото © Reddit / bluemavis

"Мой сын — моё тотемное животное"

"У моего шестилетнего сына сегодня были первые школьные танцы. Его поймали за тем, что он дарил розы разным девочкам"

"Моя дочь пытается прятаться, когда ей нужно быть в кровати"

Фото © Damian411

"Сегодня трёхлетний сын моей подруги пришёл в детский садик в таком виде"

Фото © Beastman99

"Моя дочь отлично выразила свой внутренний мир с помощью костюма"

Фото © Reddit / hoodliner987

"Моя дочь думала, что это она на фотографии. Бонус: мой сын на заднем плане"