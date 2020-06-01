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Генштаб РФ признал провокацией учения НАТО в Арктике накануне Дня Победы

Отработка перехвата баллистических ракет проходила у российских границ с 4 по 9 мая.

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Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

Перед Днём Победы НАТО провёл военные учения в Баренцевом море, которые длились несколько дней. Они стали первыми со времён холодной войны, прошедшими накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сегодня во время брифинга генерал-полковник Сергей Рудской.

Подобные действия нами расцениваются как провокационные, несмотря на то что американская сторона в минимальные сроки уведомила о заходах данных кораблей в Баренцево море, — заявил генерал-полковник.

Несмотря на это, Россия не планирует проводить военные учения близ стран НАТО в текущем году. Рудской добавил, что в перспективе Вооружённые силы РФ готовы скорректировать районы своих учений, если Североатлантический альянс в этом вопросе пойдёт навстречу вслед за Россией.

Лайф рассказывал об этих учениях НАТО в Баренцевом море. 4 мая в акваторию вошла корабельная ударная группа в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании.

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