В Сети вычислили новую девушку Влада Соколовского, которой оказалась финалистка кастинга в Serebro

Так, юзеры заметили, что они одновременно отдыхали на Бали, а после заболели коронавирусом, пишет телеграм-канал Yobajur. О чём в том числе рассказывали в соцсетях. "Знаете, заболеть под конец всеобщего карантина было победой 😄 Думаю, после выхода людей будет вторая волна", — признавалась девушка в своём инстаграме 19 мая. А чуть ранее, 11 мая, о борьбе с CoViD-19 сообщил Влад.

Фото © Instagram / vs20, lee_surkova

Но и это ещё не всё. Главной "уликой", по мнению юзеров, стал интерьер в квартире и пылесос, которым Соколовский не так давно хвастался в "Инстаграме". Похоже, и девушка, и артист выкладывали видео из одной локации.

Фото © Telegram / Yobajur

В то, что Ангелина могла покорить сердце певца, поверить несложно. Красивая, спортивная, с длинными волосами и роскошной фигурой — новая пассия, как и он, питает страсть к музыке. На её странице можно найти видео, где девушка поёт и играет на гитаре. А в 2018 году Суркова принимала участие в кастинге в группу Serebro и вошла в топ-15, пишет Ura.ru. Девушка родилась в Сибае, а во время конкурса жила в Екатеринбурге. Судя по странице во "ВКонтакте", ей 20 лет и сейчас она проживает в Москве.

Фото © Instagram / vs20, lee_surkova