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10 советских актёров и актрис, чья красота достойна Голливуда

Мы отобрали артистов советского театра и кино, которые запросто могли бы дать фору самым культовым зарубежным идолам.

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Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Для наглядности мы сопроводили каждое фото портретами голливудских актёров и актрис, которые не то чтобы сильно похожи, но вполне подходят по типажу.

Николай Крюков / Кирк Дуглас

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Татьяна Самойлова / Бернадетт Лафон

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Наталья Кустинская / Одри Хепбёрн

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Игорь Костолевский / Мел Гибсон

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Виктория Фёдорова / Элизабет Тейлор

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Олег Видов / Харрисон Форд

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Анастасия Вертинская / Вивьен Ли

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Владимир Коренев / Ален Делон

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Наталья Палей / Лана Тёрнер

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

Василий Лановой / Лоуренс Оливье

Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons

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