10 советских актёров и актрис, чья красота достойна Голливуда

Для наглядности мы сопроводили каждое фото портретами голливудских актёров и актрис, которые не то чтобы сильно похожи, но вполне подходят по типажу.
Николай Крюков / Кирк Дуглас
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Татьяна Самойлова / Бернадетт Лафон
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Наталья Кустинская / Одри Хепбёрн
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Игорь Костолевский / Мел Гибсон
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Виктория Фёдорова / Элизабет Тейлор
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Олег Видов / Харрисон Форд
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
WOW-stars
Анастасия Вертинская / Вивьен Ли
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Владимир Коренев / Ален Делон
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Наталья Палей / Лана Тёрнер
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons
Василий Лановой / Лоуренс Оливье
Фото © "Кинопоиск" / Wikimedia Commons