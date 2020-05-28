Глюкоза вызвала парикмахера своей 89-летней бабушке, наплевав на опасность заражения CoViD-19

Мэр столицы ясно дал понять, что салоны красоты пока открывать не планируют. Но российским звёздам, по-видимому, не до режима самоизоляции. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала мастера на дом. И ладно бы артистка рискнула только своим здоровьем — наводить красоту приехали её 89-летней бабушке Лидии Михайловне Ионовой.
Видео © Instagram / glukozamusic
О режиме самоизоляции, который продлится в Москве, по последним данным, до 14 июня, певица прекрасно знает. В инстаграм-историях девушка опубликовала видео, на котором написала: "Карантин карантином, а женщина должна быть красивой в любое время и в любом месте".
Фото © Instagram / glukozamusic
Вот только пользователи Сети отнеслись к затее Глюкозы негативно. Женская красота — это прекрасно, но стоит ли она рисков? Раз мастер согласился приехать на дом, нарушая закон, должно быть, бабушка певицы стала далеко не первой её клиенткой. В Сети пожелали Лидии Михайловне крепкого здоровья и надеются, что средства индивидуальной защиты сработали на все сто.
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