Глюкоза вызвала парикмахера своей 89-летней бабушке, наплевав на опасность заражения CoViD-19

Мэр столицы ясно дал понять, что салоны красоты пока открывать не планируют. Но российским звёздам, по-видимому, не до режима самоизоляции. Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала мастера на дом. И ладно бы артистка рискнула только своим здоровьем — наводить красоту приехали её 89-летней бабушке Лидии Михайловне Ионовой.

Видео © Instagram / glukozamusic

О режиме самоизоляции, который продлится в Москве, по последним данным, до 14 июня, певица прекрасно знает. В инстаграм-историях девушка опубликовала видео, на котором написала: "Карантин карантином, а женщина должна быть красивой в любое время и в любом месте".

Фото © Instagram / glukozamusic