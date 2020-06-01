Разработчик видеоигр призвал убивать "свинополицейских" в Duke Nukem 3D, но в США его осудили

Рэнди Питчфорд является главой издательства Gearbox, которому принадлежат такие известные игровые франшизы, как Duke Nukem, Borderlands и не только.

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Вечером пятницы он написал в "Твиттере", что если кому-нибудь в выходные захочется поубивать "свинополицейских", то им следует поиграть в Duke Nukem 3D. Под "свинополицейскими" подразумеваются монстры Pig Сops из вышеупомянутой игры.

Многим высказывание разработчика не понравилось. Поскольку они сочли его не самой изящной отсылкой к протестным акциям в США, которые разгорелись после того, как полицейский случайно задушил темнокожего мужчину.