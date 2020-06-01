Разработчик видеоигр призвал убивать "свинополицейских" в Duke Nukem 3D, но в США его осудили

Рэнди Питчфорд является главой издательства Gearbox, которому принадлежат такие известные игровые франшизы, как Duke Nukem, Borderlands и не только.
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Вечером пятницы он написал в "Твиттере", что если кому-нибудь в выходные захочется поубивать "свинополицейских", то им следует поиграть в Duke Nukem 3D. Под "свинополицейскими" подразумеваются монстры Pig Сops из вышеупомянутой игры.
Многим высказывание разработчика не понравилось. Поскольку они сочли его не самой изящной отсылкой к протестным акциям в США, которые разгорелись после того, как полицейский случайно задушил темнокожего мужчину.
Позже Питчфорд попытался оправдаться. По его словам, он просто хотел обратить внимание людей на то, что игра 1996 года предвосхитила события 2020-го. Позже глава Gearbox удалил все посты, но их копии сохранились в WebArchive.