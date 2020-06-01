Глава ВОЗ заявил о новой вспышке Эболы в Африке

Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола выявлена в Центральной Африке. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о случаях заражения в районе города Мбандака на западе Демократической Республики Конго.

— Минздрав ДРК выявил шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода, — написал гендиректор организации в "Твиттере".

Представители ВОЗ уже прибыли в Мбандаку для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. По мнению Гебреисуса, эпидемия является доказательством того, что коронавирус — не единственная угроза в настоящее время.