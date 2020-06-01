Шестьдесят пуль в упор. В Ингушетии камера сняла расстрел мужчины из-за кровной мести

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В Ингушетии из автомата в упор расстреляли мужчину. Автомобиль "Лада" на перекрёстке поравнялся с "шевроле", после чего раздалась очередь выстрелов. Чтобы довести дело до конца, убийца подошёл к иномарке и произвёл ещё одну автоматную очередь, а затем скрылся. Всего из АК было сделано около 60 выстрелов.

Как рассказал Лайфу источник, преступление, вероятно, связано с кровной местью. Дело в конфликте двух семей, живущих в деревне Яндаре. Несколько лет назад мужчина по имени Хизир в драке убил человека, за что отсидел и вышел на свободу недавно. В деревню он решил не возвращаться, опасаясь за свою жизнь, однако всё это время в Яндаре продолжал жить его брат Башир. Именно его сегодня расстреляли из автомата.

Известно, что это уже не первая попытка убить Башира. Несколько лет назад его обстреляли во дворе дома. Тогда мужчина целый месяц боролся за жизнь в больнице, а стрелявших так и не нашли. Однако местные жители уверены: стрелял член той семьи, которая шесть лет назад понесла потерю.

Ранее Лайф рассказывал про разборки со стрельбой в московском районе Солнцево. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер, на котором видно, как несколько человек впрыгивают в машины и пытаются скрыться от мужчины с пистолетом, который ведёт огонь. Что послужило причиной конфликта, пока не известно.

А ещё раньше перестрелка произошла на юге столицы. Конфликт, завязавшийся между двумя группами мужчин, попал в объектив камер очевидцев. Суд арестовал на два месяца троих участников стрельбы.