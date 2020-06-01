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Туристов в Крыму будут тестировать на коронавирус один раз

Возможность смягчения других требований к приезжим находится в процессе обсуждения.

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Фото © Pixabay

В Крыму смягчили одно из требований к туристам, приезжающим в регион во время эпидемии коронавируса. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что отдыхающих будут тестировать на CoViD-19 один раз.

На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз — при заезде в объект размещения, — написал он во "ВКонтакте".

Возможность смягчения других требований Роспотребнадзора к работе санаторно-курортного комплекса Крыма находится в процессе обсуждения. Власти республики сейчас прорабатывают ряд вопросов. В частности, в ближайшее время в регионе будет разработан протокол, регламентирующий действия при выявлении заражённого коронавирусом.

Как уже писал Лайф, с 1 июня в Крыму откроются кафе и рестораны на свежем воздухе, а с 15 июня стартует курортный сезон. Отели смогут принимать постояльцев, но только из числа жителей полуострова. Некоторые из опрошенных Лайфом москвичей признались, что всё же планируют в этом году отправиться на курорты Крыма и Краснодарского края.

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