Туристов в Крыму будут тестировать на коронавирус один раз

В Крыму смягчили одно из требований к туристам, приезжающим в регион во время эпидемии коронавируса. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что отдыхающих будут тестировать на CoViD-19 один раз.

— На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз — при заезде в объект размещения, — написал он во "ВКонтакте".

Возможность смягчения других требований Роспотребнадзора к работе санаторно-курортного комплекса Крыма находится в процессе обсуждения. Власти республики сейчас прорабатывают ряд вопросов. В частности, в ближайшее время в регионе будет разработан протокол, регламентирующий действия при выявлении заражённого коронавирусом.