Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры коснулись разных тем. В том числе борьбы с пандемией коронавируса. Владимир Путин выразил Дональду Трампу признательность за поставку в Россию американских аппаратов ИВЛ.

Трамп рассказал о своей идее проведении саммита «Большой семёрки». Российский лидер поздравил его с успешным запуском корабля Crew Dragon.

Также говорили о ситуации в топливном секторе. Путин и Трамп констатировали, что сделка ОПЕК+ ведёт к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен