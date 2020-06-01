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Для москвичей создали интерактивную карту загруженности парков и мест отдыха

Вся информация также будет доступна в сервисе "Яндекс.Карты" и в приложении "Моя Москва".

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев

Москвичам стала доступна интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха и учитывать это при организации прогулки. Карта опубликована на портале mos.ru.

Это позволит спланировать прогулку с соблюдением социальной дистанции и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, — уточнил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На карте территория парков и мест отдыха будет окрашена в разные цвета в зависимости от загруженности и доступности. Чтобы места отдыха были не переполнены, администрация парков будет ограничивать вход горожан. Вся информация о загруженности парков будет доступна москвичам в режиме реального времени.

Если на карте территория парка будет окрашена в зелёный цвет, значит парк открыт и посетителей в нём немного. Жёлтый цвет предупреждает, что люди должны соблюдать безопасное расстояние друг от друга. Красный участок говорит о том, что в парке слишком много людей, поэтому лучше отложить посещение. Оранжевые территории — это места, где можно будет заниматься спортом утром. С 21:00 до 09:00 парки и места отдыха автоматически становятся красными, так как в это время они закрыты.

Всю эту информацию также можно будет увидеть в сервисе "Яндекс.Карты" и в мобильном приложении "Моя Москва".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что с 1 июня в Москве начинается второй этап смягчения режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня открыты городские парки для прогулок и занятий спортом, исключение составило "Зарядье".

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