Православные храмы Москвы откроются для посещения 6 июня

В Москве возобновляют деятельность православные храмы, доступ в которые был ограничен ранее из-за пандемии коронавируса. С 6 июня православные верующие могут посещать любое из этих религиозных учреждений на территории столицы, не забывая про средства индивидуальной защиты и безопасное дистанцирование. Об этом сообщили представители рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

— В субботу, 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители РПЦ, решение об открытии столичных храмов предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл принял после обсуждения санитарно-эпидемиологической ситуации с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

— Доступ прихожан в храмы будет осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (один человек на четыре квадратных метра), — подчеркнули в группе.