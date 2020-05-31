Отпуск в России. Где и за сколько можно отдохнуть летом

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июня российский туристический сектор начнёт поэтапный выход с карантина. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели. Она отметила, что правила в зависимости от региона могут отличаться.

Также вице-премьер Дмитрий Чернышенко указал на то, что возможность поэтапного открытия туристического сезона в России связана с созданием условий, препятствующих распространению коронавируса. По его словам, уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор.

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Онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip проанализировал купленные авиабилеты. По данным сервиса, самыми востребованными курортными городами оказались Симферополь, Сочи, Краснодар и Анапа. В приоритете остались у путешественников Москва и Санкт-Петербург.

В России начинается постепенное смягчение карантинных мер, но о полноценном запуске курортов речь пока не идёт. Его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений, если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятна. Тем не менее по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip

В июне основной поток отдыхающих отправится в Анапу, Калининград и Москву. В Санкт-Петербурге тоже ожидается серьёзный наплыв путешественников: на июнь куплено на 35% больше билетов, чем на июль, и на 93% больше, чем на август, подсчитали в сервисе OneTwoTrip.

В июле большое количество туристов будет в Краснодаре, Москве и Калининграде. Очень популярен в этом месяце Новороссийск: туда полетит на 67% больше людей, чем в июне, и в два раза больше, чем в августе. А в последний летний месяц максимальное количество отдыхающих полетят в Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи.

В едином сервисе путешествий "Туту.ру" рассказали, что на 27 мая открыто 427 рейсов из 4964 возможных по России. Самые активные авиакомпании: S7 Airlines, Aeroflot Russian Airlines и норвежская Wideroe.

Большая доля путешественников (46%) планирует поездки на июнь. При этом средний чек на поездку составляет 15 220 рублей туда-обратно. Около 32% запланировали отпуск на июль со средним чеком поездки 16 581 рубль — также туда-обратно. В августе, по данным сервиса, в путешествие планируют отправиться 23%. Средний чек поездки в последний месяц лета составляет 16 401 рубль.

Кроме того, в "Туту.ру" дали прогноз по изменению средней стоимости бронирования авиабилетов.

— В целом сейчас стоимость максимально снижена, и ниже она вряд ли будет. Многие авиакомпании устраивают распродажи, так как спрос в разы упал. Это касается как зарубежных перелётов, так и перелётов внутри России (средний чек в июне 2020 года на 3% ниже, чем в июне 2019-го). Как только спрос начнёт расти, с большой вероятностью цены на билеты начнут тоже расти. На рынке, как правило, работает такая ценовая политика у многих авиакомпаний в бескризисное время. Опять же, если вступят в силу требования про рассадку через место (в самолёте будет в два раза меньше людей), то авиакомпаниям придётся поднимать цены хотя бы для того, чтобы рейс окупался и не уводил компанию в ещё больший кризис, — объясняет Ольга Епихина, руководитель направления "Авиабилеты" сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Курортное жильё

Представители сервиса онлайн-бронирования жилья Tvil.ru рассказали Лайфу, что туристы бронируют отдых на море этим летом на период от восьми до восемнадцати ночей и потратят на проживание от 2,5 тысячи до 3,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Судаке (в среднем ― за 2,5 тысячи рублей), дороже ― в Ялте (почти четыре тысячи рублей в сутки). Дольше всего туристы планируют отдыхать в Анапе ― более двух недель.

Путешественники больше всего бронируют на лето отели и гостевые дома ― 69,15%. Количество заявок на квартиры сейчас составляет 17,8%, на дома — 11%. Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru. Оксана Шустикова отметила, что больше всего жильё бронируют семьи с детьми (43%), и примерно одинаково (по 20%) заявок приходит от пар и женщин с детьми.

Когда лучше ехать отдыхать?

Основатель сети туристических агентств TopTrips Валентина Глушкова считает, что в первой половине июня стоит вообще воздержаться от путешествий. Она указала на то, что во многих туристических регионах ещё действует правило 14-дневного карантина в обсерваторах для приезжающих. Например, для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели карантин Алтай, Крым, Татарстан, Алтайский и Краснодарский края, Владимирская, Иркутская, Новосибирская области и многие другие.

— С 1 июня открывается первый этап, и в него входят санатории с медицинской лицензией, в которые можно будет попасть только по туристической путёвке. Поэтому в июне отправляться в путешествие рискованно. Более реальный период для путешественников будет в июле, и я бы советовала рассматривать уже этот период, — говорит Валентина Глушкова.