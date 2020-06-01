СКР показал видео с места обнаружения тела девочки в Крыму

Следственный комитет РФ показал видео поисков шестилетней девочки, которая накануне пропала в Крыму. Малышка отправилась на рыбалку вместе с отцом и его приятелем, исчезла и была сегодня найдена мёртвой.

Взрослые на рыбалке распивали спиртные напитки и оставили ребёнка без присмотра, об исчезновении девочки в полицию заявила её бабушка. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры отряда "Лиза алерт".