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Восстановленный iPhone XR появился в продаже

Официально восстановленные устройства — значит подержанные и перевыпущенные производителем. Они прошли все тесты на качество, а неисправные комплектующие заменены.

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Фото © Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В США в продаже появились сертифицированные восстановленные iPhone XR, сообщает MacRumors.

Устройства будут продаваться в трёх комплектациях: на 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Минимальная стоимость восстановленного iPhone XR составит $499, что на $100 ниже цены нового экземпляра.

Восстановленный смартфон — значит использованный другим человеком с, возможно, заменёнными некоторыми комплектующими. Вернуться в магазин он может по многим причинам, среди них обмен на новый девайс, сдача в ремонт и возврат.

Перед выходом в продажу восстановленные устройства проходят те же тесты на качество, что и новые, поэтому их брать надёжнее, чем из рук в руки. Появится ли восстановленный iPhone XR в России, неизвестно.

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