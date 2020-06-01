Восстановленный iPhone XR появился в продаже

В США в продаже появились сертифицированные восстановленные iPhone XR, сообщает MacRumors.

Устройства будут продаваться в трёх комплектациях: на 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Минимальная стоимость восстановленного iPhone XR составит $499, что на $100 ниже цены нового экземпляра.

Восстановленный смартфон — значит использованный другим человеком с, возможно, заменёнными некоторыми комплектующими. Вернуться в магазин он может по многим причинам, среди них обмен на новый девайс, сдача в ремонт и возврат.