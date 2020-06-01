"Не может не радовать". Эксперты нашли объяснение желанию школьников стать врачами

Результаты опроса российских школьников о том, кем бы они хотели стать в будущем, могут быть связаны со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране. Так считает исполнительный директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра Игорь Белобородов. По его мнению, профессия врача оказалась на первом месте из-за того, что медиков сейчас повсеместно называют героями, и это откладывается у детей в голове.

— Я ожидал там увидеть высокую долю блогеров, инфобизнесменов, моделей, дауншифтеров и так далее. То есть профессии, предполагающие больше свободы, денег и самовыражения. Я этого не увидел. <...> Видимо, врач занимает во взглядах детей героическое положение, некий образ для подражания. Это не может не радовать, безусловно, — поделился Белобородов с Лайфом.

Комментируя второе место в рейтинге — профессию режиссёра, он отметил, что желание детей связать жизнь с творчеством — это в духе времени и ничего необычного здесь нет. Стремление стать педагогом Белобородов связал с ностальгией по школе в период онлайн-обучения.

А вот проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара такого мнения по поводу профессии врача не разделяет. Социолог считает, что самый популярный ответ в опросе никак не связан с пандемией коронавируса.

— Сами ребята плохо ориентируются в современном рынке труда и в современных профессиях, но у этого поколения мы всё чаще выявляем очень высокий запрос на то, чтобы быть полезными. И вообще это поколение "добрых детей", — считает Касамара.

Напомним, результаты социологического опроса среди учащихся российских школ показали, что 12% школьников хотят связать свою профессию с медициной, 9% — с кино и театром, а 7% хотят стать учителями. При этом в пятёрку самых популярных профессий также вошли юристы и программисты.