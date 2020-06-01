"Коронованная дважды". Украинский врач повторно заразилась CoViD-19

Второй раз за время пандемии коронавирусной инфекции заразилась данной болезнью врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы № 1 Анна Рыбачук. Об этом специалист сообщила сама на личной странице в "Фейсбуке", отметив, что уже через две недели планирует вернуться к работе.
— Коронованная дважды. Сегодня седьмой день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на СoViD-19. Объяснение у меня одно: без антител в крови после первого эпизода болезни "вылетела" снова на работу. Вот вам и лёгкое протекание! Не бывает лёгких вариантов, последствия есть всегда. Отдалённые во времени, но есть! — написала девушка.
Фото © Facebook / Анна Рыбачук
Как добавила врач, её состояние удовлетворительное, диагностированная у неё пневмония "не слишком агрессивная и не двусторонняя". Из произошедшего девушка сделала вывод, что пока рано отказываться от средств защиты и не соблюдать безопасную дистанцию между людьми.
Как сообщал Лайф, борьба с распространением заболевания на Украине движется с переменным успехом. В течение последней недели в стране фиксировался подъём числа заболевших до 400–450 человек за сутки. Согласно последним данным, общее количество заболевших коронавирусом на Украине с начала пандемии уже превысило 24 тысячи человек. Скончалось от заболевания 718 пациентов. Полностью выздоровело 9690 человек.