"Коронованная дважды". Украинский врач повторно заразилась CoViD-19

Второй раз за время пандемии коронавирусной инфекции заразилась данной болезнью врач-анестезиолог Черновицкой городской больницы № 1 Анна Рыбачук. Об этом специалист сообщила сама на личной странице в "Фейсбуке", отметив, что уже через две недели планирует вернуться к работе.

— Коронованная дважды. Сегодня седьмой день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на СoViD-19. Объяснение у меня одно: без антител в крови после первого эпизода болезни "вылетела" снова на работу. Вот вам и лёгкое протекание! Не бывает лёгких вариантов, последствия есть всегда. Отдалённые во времени, но есть! — написала девушка.

Фото © Facebook / Анна Рыбачук

Как добавила врач, её состояние удовлетворительное, диагностированная у неё пневмония "не слишком агрессивная и не двусторонняя". Из произошедшего девушка сделала вывод, что пока рано отказываться от средств защиты и не соблюдать безопасную дистанцию между людьми.