"Ночные волки" поздравили пациентов и сотрудников московской больницы с Днём защиты детей — видео

Байкерский клуб "Ночные волки" поздравил с Днём защиты детей пациентов и сотрудников столичной детской больницы им. Башляевой и её главврача Исмаила Османова. Как отметил лидер и основатель мотоклуба Александр Хирург Залдастанов, на протяжении многих лет байкеры в этот день совместно с врачами устраивали праздники для маленьких пациентов: привозили "сказочную" технику, посадили на территории больницы фруктовую аллею или организовывали кинопоказ. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и оказавшиеся в Крыму байкеры вынуждены ограничиться видеопоздравлением.

— Ребята, поздравляю вас с Днём защиты детей! Желаю вам здоровья и бодрости духа. Нам всем сейчас брошен вызов, мы вместе проходим через испытания. Но именно испытания делают нас сильнее и ведут к победе, — заявил Александр Хирург Залдастанов.

Как сообщал Лайф, за время эпидемии "Ночные волки" неоднократно принимали участие в благотворительных акциях, в частности развозили помощь нуждающимся в Подмосковье, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Иркутске, Петрозаводске, Севастополе и в других городах. Фотоотчёты деятельности байкеров-волонтёров регулярно публикуются в официальной группе соцсети "ВКонтакте".