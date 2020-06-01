Ракова рассказала, как Москва смогла не повторить "итальянский сценарий" с коронавирусом

Москве в начале марта удалось избежать наихудшего сценария развития коронавируса, наподобие итальянского. Как это получилось, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

— Самым худшим считалось 10–20 тысяч госпитализированных в сутки, по аналогии с Европой. Мы максимум могли достичь госпитализацию чуть более двух тысяч человек в сутки, — отметила Ракова.

Главный вопрос, который тогда стоял перед властями, — создать достаточное количество специализированных мест для больных. В Москве перестроили многие медучреждения и создали пять резервных госпиталей.