На звезду триллера "1408" во время протестов в Чикаго напали полицейские с дубинками — видео

Видео © Twitter / John Cusack

Звезда триллера "1408" Джон Кьюсак подвергся нападению полицейских во время протеста в Чикаго. Актёр пожаловался в "Твиттере", что блюстители порядка набросились на него с дубинками.

К записи он приложил видео, на котором слышно, как от него требуют уйти прочь, потом раздаётся стук по металлу.

Кьюсак объяснил, что полицейским не понравилось то, что он снимал горящую машину, они велели ему убираться и несколько раз ударили дубинками по его велосипеду. Сам актёр говорит: "Хорошо, хорошо", — и не сопротивляется.

— Это были несколько мирных офицеров, которые мягко поднастроили мой велосипед своими дубинками, — иронично подписал он следующий ролик, на котором снята надвигающаяся на него группа правоохранителей.