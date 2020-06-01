Американские бренды перекрасили логотипы в чёрно-белый в поддержку умершего после задержания темнокожего

Американские бренды начали массово перекрашивать свои логотипы в чёрно-белый в поддержку афроамериканца Джоржда Флойда, погибшего после жёсткого задержания полицейскими. К флешмобу уже присоединились Nike, Adidas, Reebok, Puma, Vans, New Balance, Twitter и Facebook.

Компании опубликовали официальные заявления под хештегами #BlackLivesMatter и #ShareBackStories. "Фейсбук" также выделил $10 млн на программу по искоренению расовой несправедливости. Логотипы на чёрный поменяли также входящие в компанию соцсети Instagram и WhatsApp.

— Без темнокожего сообщества не существовало бы Reebok. Не существовало бы США. Мы не просим купить нашу обувь. Но мы просим попробовать "переобуться" и поставить себя на место другого. Чтобы стать солидарными. Чтобы найти наш общий язык человечности, — говорится в официальном заявлении Reebok.