Составлен список автомобилей с наиболее часто ломающимися двигателями

Автомобиль Audi A4 2009–2010 годов выпуска назван одной из самых капризных моделей в плане работы двигателя. Мотор этого автомобиля требовал ремонта уже на 170–250 тысячах километрах пробега, что поставило эту машину в чёрный список, составленный американской некоммерческой организацией Consumer Reports.

Кроме "Ауди" туда вошёл Ford F-350 2008 года, дизельный двигатель которого требовал вмешательства автомехаников уже через 104–191 тысячу километров, а также Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска, двигатель которого в капитальном ремонте нуждался через 164–204 тысячи километров пробега.

Там же расположился Mini Cooper 2008–2009 года, а ещё Chevrolet Equinox 2010 года. Отмечается, что исследование проводилось на основе отзывов автовладельцев, машины которых в разные годы продавались на рынке США.