Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания с руководством Минобороны и Минюста принял решение усилить меры безопасности и направить дополнительные силы для подавления беспорядков.

— Президент ясно дал понять, что то, что мы видим на улицах Америки, недопустимо. Нельзя мириться с насилием, грабежами, анархией, беззаконием. Будут дополнительно [введены] федеральные силы, которые разместят в стране, — заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

На совещании присутствовали министр обороны Марк Эспер, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр. Макинани сообщила, что они войдут в единый центр обороны, который будет координировать действия властей штатов и муниципалитетов.