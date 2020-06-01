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Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков в США

Кроме того, власти намерены создать единый центр обороны, куда войдут высшие должностные лица профильных ведомств.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания с руководством Минобороны и Минюста принял решение усилить меры безопасности и направить дополнительные силы для подавления беспорядков.

Президент ясно дал понять, что то, что мы видим на улицах Америки, недопустимо. Нельзя мириться с насилием, грабежами, анархией, беззаконием. Будут дополнительно [введены] федеральные силы, которые разместят в стране, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

На совещании присутствовали министр обороны Марк Эспер, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр. Макинани сообщила, что они войдут в единый центр обороны, который будет координировать действия властей штатов и муниципалитетов.

Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. В Вашингтоне и ещё 40 городах ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков.

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