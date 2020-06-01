Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп в ходе совещания с руководством Минобороны и Минюста принял решение усилить меры безопасности и направить дополнительные силы для подавления беспорядков.
— Президент ясно дал понять, что то, что мы видим на улицах Америки, недопустимо. Нельзя мириться с насилием, грабежами, анархией, беззаконием. Будут дополнительно [введены] федеральные силы, которые разместят в стране, — заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
На совещании присутствовали министр обороны Марк Эспер, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли и генеральный прокурор Уильям Барр. Макинани сообщила, что они войдут в единый центр обороны, который будет координировать действия властей штатов и муниципалитетов.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых протестов в США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Помимо Миннеаполиса протесты распространились и на другие города США. В Вашингтоне и ещё 40 городах ввели комендантский час и мобилизовали Нацгвардию для подавления беспорядков.