"Поскорее выздоравливайте!" Московские спасатели устроили концерт для пациентов детской больницы

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Московские спасатели устроили концерт для пациентов детской больницы имени З.А. Башляевой в честь Дня защиты детей.

Музыканты сводного оркестра МЧС России исполнили известные песни из мультфильмов: "От улыбки", "Антошка" и другие популярные композиции, а маленькие зрители наблюдали за выступлением из окон своих палат.

— Мы очень рады, что нас пригласили в День защиты детей выступить. В этот нелёгкий период, который проходит наша страна, мы хотим показать детям и исполнить музыкальные произведения, которые узнаваемы детьми, — рассказал Лайфу главный дирижёр, начальник оркестровой службы МЧС России Владислав Рыбенко.

Спасатели приехали на пожарных машинах, под песни станцевали в ростовых костюмах брандмайора и огнетушителей. Отдельно оркестранты выступили для пациентов инфекционного отделения, где лежат дети с коронавирусом. Зрители в знак благодарности музыкантам показали в окна рисунки с надписью "Спасибо".

Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал, что это уже пятый фестиваль, который проходит на территории медицинского учреждения, такие мероприятия и объединение усилий вносят вклад в сохранение здоровья детей. Он выразил благодарность сотрудникам МЧС, которые учат ребят безопасности.

— Побыстрее выздоравливайте, как можно лучше себя чувствуйте, меньше болейте и больше радуйтесь жизни, — пожелал маленьким пациентам Андрей Потапов, начальник 39-й пожарно-спасательной части.