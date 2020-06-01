Единовременные выплаты перечислили 15 миллионам детей за шесть часов

Российские семьи оперативно получили выплаты на детей от трёх до шестнадцати лет. Как сообщил министр труда Антон Котяков, родителям 15 миллионов маленьких россиян перечислили по десять тысяч рублей за шесть часов.

— Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки. Впервые одновременно средства были перечислены семьям сразу на 15 миллионов детей, — цитирует Котякова пресс-служба Минтруда.

Всего единовременную выплату могут получить семьи, в которых воспитывается 22 млн детей.

Для получения средств на детей от трёх до шестнадцати лет родителям достаточно подать заявление через "Госуслуги". Минкомсвязи обеспечило приём заявлений через портал, обработка заявлений ведётся сотрудниками Пенсионного фонда, а Федеральная налоговая служба совместно с органами ЗАГСа обеспечили оцифровку сведений о рождении детей до шестнадцати лет. Отмечается, что это позволило не предоставлять родителям дополнительных справок при назначении этой выплаты. Подать заявление можно до 1 октября.