"Остаётся и будет оставаться в стороне". Трюдо высказался против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не поддержал идею американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на расширенный осенний саммит G7 и высказался против её участия в заседаниях "Большой семёрки".

— Из-за неё (России. — Прим. Лайфа) постоянного неуважения и нарушения международных правил и норм она остаётся за пределами "Большой семёрки" и будет продолжать оставаться в стороне, — приводит слова политика CTV.

Трюдо добавил, что за последнее время ничего не изменилось, и отметил, что саммиты G7 — это формат "искренних обсуждений" с союзниками, в то время как G20 включает в себя страны, с которыми не всегда идеальные отношения.

Однако канадский лидер не ответил прямо на вопрос, посетит ли он заседание, если на него прибудет президент России Владимир Путин, пояснив, что предстоит "много обсуждений" на этот счёт.

Кроме того, возвращение России в формат G7 не поддержало британское правительство, об этом сообщает CBC со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона. Однако в Соединённом Королевстве отметили, что страна-хозяйка любого саммита вправе решать самостоятельно, кого она приглашает в качестве гостей.