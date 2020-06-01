Sony внезапно объявила, что консоль нового поколения не будет показана 4 июня. Причина не называется, но есть намёк.

Sony отложила презентацию PlayStation 5, ранее назначенную на 4 июня. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.

— Мы понимаем, что игроки по всему миру с нетерпением ждут демонстрации игр для PS5, но кажется, что сейчас не лучшее время для праздника, поэтому мы решили: немного отступим и позволим обществу услышать более важные слова, — говорится в сообщении.

Точная причина переноса презентации не называется. Это точно не коронавирус. Возможно, всему виной массовые беспорядки в США.

Ранее крупные технологические компании также отреагировали на протесты в Штатах. Apple пожертвовала деньги в фонды по борьбе с расизмом, а YouTube отдаст $1 млн Центру охраны правопорядка в США.