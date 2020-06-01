"Позволим обществу услышать более важные слова". Презентация PlayStation 5 перенесена
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Sony внезапно объявила, что консоль нового поколения не будет показана 4 июня. Причина не называется, но есть намёк.
Sony отложила презентацию PlayStation 5, ранее назначенную на 4 июня. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте компании.
June 1, 2020
— Мы понимаем, что игроки по всему миру с нетерпением ждут демонстрации игр для PS5, но кажется, что сейчас не лучшее время для праздника, поэтому мы решили: немного отступим и позволим обществу услышать более важные слова, — говорится в сообщении.
Точная причина переноса презентации не называется. Это точно не коронавирус. Возможно, всему виной массовые беспорядки в США.
Ранее крупные технологические компании также отреагировали на протесты в Штатах. Apple пожертвовала деньги в фонды по борьбе с расизмом, а YouTube отдаст $1 млн Центру охраны правопорядка в США.
Релиз консоли не перенесён — он по-прежнему намечен на конец 2020 года. Предполагается, что первое время она будет дефицитной. Также глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказал, что PS5 не будет дешёвой, но при этом её цену полностью оправдает качество.