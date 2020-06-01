Госпрограммы льготного автокредитования стали доступны врачам и семьям с одним ребёнком

В России расширены государственные программы льготного автокредитования, в частности, они станут доступны для врачей и семей с одним ребёнком.

— Обновлённые программы стартуют уже с 1 июня 2020 года. Первые автомобили, купленные с использованием новых условий, могут быть переданы покупателям уже на этой неделе, — цитирует сообщение Минпромторга ТАСС.

Увеличена также максимальная цена автомобиля, на который можно оформить льготный кредит, — с миллиона рублей до полутора. На новые условия смогут рассчитывать покупатели, которые продали свою машину старше шести лет по программе Trade-In.

В Минпромторге рассказали, что при покупке LADA по такой программе можно рассчитывать на скидку в 10%. Такую же выгоду получат сотрудники государственных медицинских учреждений. Уточняется, что дилеры уже начали принимать заявки по льготным кредитам.

Общее финансирование государственных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2020 году составит 17 миллиардов рублей.