Независимое вскрытие признало смерть Джорджа Флойда убийством

Независимое вскрытие, сделанное по требованию семьи погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда, признало его смерть убийством, сообщает Reuters.
Два врача, проводившие экспертизу, заявили, что мужчина умер от механической асфиксии, то есть его задушили.
Доктор Майкл Баден, один из врачей, который сделал вскрытие, сказал во время пресс-конференции в Миннеаполисе, что у Флойда не было никаких основных заболеваний, которые способствовали бы его гибели.
Врач добавил, что смерть была вызвана как давлением на шею погибшего, так и тем, что два офицера стояли коленями на его спине.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Семья погибшего Джорджа Флойда осталась недовольна результатами вскрытия, по официальной версии, у него было плохое состояние здоровья. Также судмедэксперты обнаружили в крови мужчины алкоголь. Адвокат потребовал повторной независимой экспертизы. После смерти афроамериканца в Миннеаполисе начались массовые беспорядки, бунтующие громят улицы и даже сожгли полицейский участок.