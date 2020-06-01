Независимое вскрытие признало смерть Джорджа Флойда убийством

Независимое вскрытие, сделанное по требованию семьи погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда, признало его смерть убийством, сообщает Reuters.

Два врача, проводившие экспертизу, заявили, что мужчина умер от механической асфиксии, то есть его задушили.

Доктор Майкл Баден, один из врачей, который сделал вскрытие, сказал во время пресс-конференции в Миннеаполисе, что у Флойда не было никаких основных заболеваний, которые способствовали бы его гибели.

Врач добавил, что смерть была вызвана как давлением на шею погибшего, так и тем, что два офицера стояли коленями на его спине.