Появилось новое видео, как полицейские из Миннеаполиса скручивают Джорджа Флойда, и вскоре он погибает

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент драки Джорджа Флойда с правоохранителями. На кадрах видно, что один из офицеров борется с мужчиной, находящимся на заднем сиденье машины. А затем бежит к правой стороне авто — там мгновение спустя полицейский Дерек Шовин упрётся задержанному коленом в шею, прижав к асфальту, и будет держать восемь минут, несмотря на мольбы жертвы и крики "Я не могу дышать".

Видео © Instagram / shaunking

Роликом в "Инстаграме" поделился активист Шон Кинг, который намекнул на то, что убийство было спланировано, пишет New York Post. "Один стоит на страже, а остальные напали на него", — указал в посте Кинг. В комментариях многие отметили, что тоже считают убийство преднамеренным.

Они точно знали, что делают. И Флойд, и убийца некоторое время работали в одном клубе. Это кажется подозрительным... Vanderkimberly

Слева — погибший Джордж Флойд. Справа — экс-полицейский Дерек Шовин. Фото © Facebook / George Floyd, Twitter / XitaniumX