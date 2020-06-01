Появилось новое видео, как полицейские из Миннеаполиса скручивают Джорджа Флойда, и вскоре он погибает

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент драки Джорджа Флойда с правоохранителями. На кадрах видно, что один из офицеров борется с мужчиной, находящимся на заднем сиденье машины. А затем бежит к правой стороне авто — там мгновение спустя полицейский Дерек Шовин упрётся задержанному коленом в шею, прижав к асфальту, и будет держать восемь минут, несмотря на мольбы жертвы и крики "Я не могу дышать".
Видео © Instagram / shaunking
Роликом в "Инстаграме" поделился активист Шон Кинг, который намекнул на то, что убийство было спланировано, пишет New York Post. "Один стоит на страже, а остальные напали на него", — указал в посте Кинг. В комментариях многие отметили, что тоже считают убийство преднамеренным.
Они точно знали, что делают. И Флойд, и убийца некоторое время работали в одном клубе. Это кажется подозрительным...
Слева — погибший Джордж Флойд. Справа — экс-полицейский Дерек Шовин. Фото © Facebook / George Floyd, Twitter / XitaniumX
Напомним, что инцидент произошёл 25 мая. Полицейские задержали Флойда с особой жестокостью после того, как он попытался расплатиться фальшивой купюрой. Мужчина потерял сознание и умер в реанимации. Дерека Шовина, прижавшего жертву к асфальту, уволили из органов и обвинили в непредумышленном убийстве. Семья афроамериканца недовольна результатами вскрытия, согласно которому причиной смерти стало не удушье, а плохое состояние здоровья и наличие опьяняющих веществ в организме. В связи с чем родственники решили провести независимое расследование. По сообщениям СМИ, Дерек Шовин и погибший работали в одном латинском ночном клубе годом ранее.