Пользователи WhatsApp столкнулись с новым видом мошенничества

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новым видом мошенничества, сообщает Forbes. Его суть заключается в получении преступниками доступа к учётным записям людей.

Злоумышленники воспользовались привязкой аккаунта к номеру телефона. При попытке входа на новом устройстве мессенджер присылает специальный код по СМС. Преступники просят жертву отправить им пароль, ссылаясь на неработающие СМС. Этот код даёт мошенникам право войти в аккаунт жертвы, которой они и присылали сообщение.

Ещё одним способом получения доступа к чужому аккаунту стало создание мошенниками профиля сотрудников WhatsApp. Они сообщают, что пользователь должен отправить им данные для входа в аккаунт. Клиентам мессенджера напомнили, что администрация никогда не просит кого-либо отправлять свои личные данные или коды подтверждения.